Ancora spaccio Corso Vittorio Emanuele. Minorenne fermato con 50 grammi di hashish

Continua il pressing della Polizia di Stato nelle zone teatro dell’omicidio occorso il 20 agosto scorso. Nella serata di martedì 29 agosto, la Squadra Volanti ha denunciato a piede libero un 17enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, proprio in Corso Vittorio Emanuele II.

Nello specifico, in quella via, la Volante ha notato due ragazzi in bicicletta che, alla vista degli operatori, hanno accelerato la loro corsa in direzione piazzale Natale Bruni per guadagnare la fuga. Gli agenti hanno così datop il via ad un immediato inseguimento, riuscendo a bloccare uno degli stessi. Il ragazzo, che non era in grado di fornire documenti di identificazione, veniva sottoposto a perquisizione personale la quale dava esito positivo.

Occultato all’interno del suo marsupio è stata infatti ritrovata sostanza resinosa di colore marrone, scomposta in 2 pezzi, che all’esito della prova narcotest risultava essere sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di gr 49. La sostanza veniva quindi sottoposta a sequestro, contestualmente a un telefono cellulare trovato in suo possesso.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura si procedeva ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e si accertata che trattavasi di minore, titolare di regolare permesso di soggiorno, già noto all’Ufficio.

Il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà per la detenzione e ricollocato presso la comunità cittadina.