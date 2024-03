"Staffetta" bloccata al casello di Modena Sud, sequestrati 90 chili di hashish

Un'importante operazione antidroga ha permesso alla Polizia di Stato di Bologna e Modena di togliere dal mercato quasi 90 chili di hashish e di arrestare due narcotrafficanti. L'arresto scaturisce da un'indagine iniziata nelle settimane scorse, dopo lunghi servizi di osservazione predisposti in zona Bolognina, dove i poliziotti della squadra mobile felsinea hanno individuato e fermato diverse persone di origine marocchina coinvolti in attività di spaccio.

In quel contesto gli investigatori hanno notato un uomo che si recava di frequente a Maranello, dove risultava avere un'abitazione probabile base logistica per l'attività di spaccio. I poliziotti delle Squadre Mobili hanno quindi messo sotto osservazione lo straniero, al pari di un altro giovane connazionale che spesso lo accompagnava. Dopo aver tracciato i loro spostamenti, si è deciso di bloccarli a bordo di due autovetture diverse che viaggiavano a poca distanza l'una dall'altra, una volta usciti al casello di Modena Sud di rientro da un viaggio in Lombardia.

A bordo di una delle due auto, adagiati sul sedile posteriore, si trovavano due voluminosi pacchi contenenti hashish del peso rispettivo di Kg 39,2 e 39,4 lordi. Sull'altra autovettura, probabilmente noleggiata al fine di fare da staffetta per segnalare la presenza di forze di Polizia, non è stato trovato stupefacente. Tuttavia il conducente aveva con sè le chiavi di un terzo veicolo, posteggiato nei pressi dell'abitazione di Maranello, all'interno della quale è stato scoperto un doppio fondo che si apriva mediante un congegno elettromeccanico: all'interno si trovavano altri 9 kg di hashish e oltre 90 grammi di cocaina.

Presso l'abitazione di uno dei due è stato poi trovato altro hashish per circa 800 grammi, oltre alla somma di 1000 euro. I due cittadini marocchini sono stati quindi tratti in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e le due autovetture utilizzate per il trasporto e stoccaggio sono state sottoposte a sequestro.