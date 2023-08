Furto in un negozio a Pavullo, bloccato oltre le casse e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, i militari della Stazione di Pavullo nel Frignano sono intervenuti presso un’attività commerciale dove alcuni dipendenti avevano fermato una 47enne, che stava oltrepassando le casse senza pagare della merce che aveva nascosto sotto i vestiti. Si trattava di materiale informatico del valore complessivo di 550 euro.

I militari hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale e il 47enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Dopo una notte in cella stamattina è stato condotto in Tribunale per la direttissima.