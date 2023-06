Furti nei supermercati, tre arresti a Pavullo e Sassuolo

A Pavullo nel Frignano, nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto due ragazzi di 26 e 30 anni per furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti presso un supermercato dove era stato segnalato che l’addetto alla vigilanza stava inseguendo due persone che, poco prima, avevano asportato dagli scaffali delle bottiglie di alcolici.

Rintracciati e sottoposti a controllo, i giovani sono effettivamente stati trovati in possesso di otto bottiglie rubate, per un valore complessivo di oltre 100 euro, che nella circostanza sono state restituite al negozio. Arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo nel corso della mattinata odierna.

Stessa sorte per un 44enne, bloccato dal Radiomobile di Sassuolo e arrestato questa volta con l'accusa di rapina impropria. L'uomo, dopo aver superato l’uscita senza acquisti delle casse di un supermercato del luogo, nascondendo su di sè vari prodotti cosmetici dai quali aveva staccato i dispositivi antitaccheggio, ha ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla vigilanza che nel frattempo si era accorto di quanto accaduto.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha permesso di arrestare l'uomo e restituire al direttore del supermercato la merce rubata, anche in questo caso per un valore di circa un centinaio di euro.