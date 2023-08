Professionista del furto "con abbraccio" in carcere lunghi anni di razzie

Tra gli anni 2006 e 2012, tra le province di Reggio Emilia, Modena e Parma, con la tecnica dell’abbraccio, ha derubato alcuni anziani dei portafogli sfilandoli dalle tasche. Nel 2008 e nel 2012, rispettivamente a Parma e Reggio Emilia, sempre con visite domiciliari truffaldine, aveva raggirato e derubato altri anziani. In due circostanze i suoi raggiri erano sfociati in rapine improprie, dato che aveva usato violenza per assicurarsi la fuga.

I carabinieri di Bibbiano (RE) hanno arrestato e portano in carcere la specialista dei furti agli anziani: la 52enne deve ancora scontare 4 anni dei 10 complessivi a cui era stata condannata.

Attualmente la 52enne beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali che le è stato revocato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dato che sono sopraggiunte altre condanne che hanno portato il totale da scontare ad oltre quattro anni.