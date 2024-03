Spacciatore nigeriano arrestato in viale Gramsci dalla Polizia Locale

È stato arrestato dalla Polizia locale per detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissima nella mattinata di oggi l’uomo fermato in viale Gramsci durante un servizio di controllo della zona che si è svolto ieri.

I controlli straordinari nell’area di parco XXII Aprile e zone limitrofe sono stati predisposti dal comando di via Galilei per contrastare l’attività di spaccio a seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona giunte agli operatori di Polizia locale della zona e del Nucleo problematiche del territorio che interviene anche in borghese oltre che con l’ausilio dell’Unità cinofila. I controlli straordinari vedono quindi in azione anche Pit, il cane antidroga della Polizia locale di Modena.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, l’attività straordinaria di controllo si è concentrata nella zona di viale Gramsci, ove le segnalazioni da parte dei residenti si erano fatte più intense. Qui gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento di un individuo che pareva particolarmente nervoso vedendo la pattuglia, lo hanno tenuto d’occhio anche grazie ai colleghi in borghese appostati in zona. Fermato e controllato, l’uomo è stato trovato in possesso di parecchie dosi di sostanza stupefacente, pronte per essere vendute; in particolare, nascondeva addosso 16 dosi di eroina e 11 di cocaina. L'uomo, un cittadino nigeriano di 40 anni regolare sul territorio e senza precedenti, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e processato per direttissima nella mattinata di giovedì 21 marzo. Per lui è intanto scattato il divieto di dimora in tutta la provincia di Modena, in attesa della successiva udienza fissata per giugno.