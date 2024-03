Dopo il blitz della Polizia arriva un mese di stop per la "discoteca" non autorizzata

A seguito del controllo conclusosi nella notte tra sabato e domenica scorsi che ha interessato Villa Schenetti, locale alle porte di Castelfranco Emilia, il Questore di Modena ha adottato un ulteriore provvedimento. Come previsto dell’art. 100 del TULPS, infatti, ha sospeso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle gravi inadempienze accertate dalla task force composta dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dagli Ispettori della Direzione Generale del Lavoro di Modena.

A seguito dell'ispezione durante una serata con 400 giovani - erano state elevate sanzioni per l’ammontare di circa 80.000 euro per la presenza di 12 lavoratori non regolarmente assunti oltre la mancata emissione/memorizzazione degli scontrini. Gli ispettori del Lavoro hanno inoltre riscontrato la mancata elaborazione del DVR (Documento di valutazione del rischio) e del Piano di emergenza di evacuazione. Accertate evidenti carenze sull’impianto elettrico presente. Ulteriori prescrizioni obbligatorie accertate per mancata formazione e informazione per i lavoratori.

Oltre a queste gravi violazioni gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno rilevato l’apertura abusiva del locale in difetto di autorizzazione per il pubblico spettacolo. Con il provvedimento del Questore, l'attività del locale sarà di fatto congelata fino alla fine di aprile.