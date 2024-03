Controlli dei Carabinieri, cento persone identificate a Carpi

Nel corso del pomeriggio di ieri il Comando Compagnia Carabinieri di Carpi, coadiuvato dalle contigue Compagnie di Modena e Sassuolo, ha condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino, volto alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità diffusa.

Le attività hanno portato all’identificazione di 101 persone, di cui 55 di nazionalità straniera: due cittadini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per il loro rifiuto di fornire le generalità.

Anche i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Maranello e Castelnuovo Rangone. Durante l'identificazione un 34enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 10 cm, che è stato sequestrato (in foto). L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere.

A Castelnuovo Rangone, i militari hanno proceduto al controllo di un 23enne che è stato invece trovato in possesso di una piccola quantità di “hashish”, detenuta per uso personale. E’ stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.