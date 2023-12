Controlli straordinari dei Carabinieri a Finale Emilia, scoperto un clandestino

Nella serata di ieri sono stati eseguiti nel Comune di Finale Emilia dei controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Carpi, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati predatori. Gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni del comprensorio carpigiano, con il supporto di equipaggi fatti confluire dal Comando Provinciale CC di Modena, hanno intensificato i controlli nelle zone più isolate ed esposte a furti e ad altri reati contro il patrimonio, attuando vigilanza dinamica e predisponendo mirati posti di controllo.

Nel corso delle attività, in orario serale e notturno, i Carabinieri hanno proceduto complessivamente al controllo di 36 veicoli e all’identificazione di 40 persone, alcune delle quali gravate da precedenti.

In tale ambito, i Carabinieri di Cavezzo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per soggiorno illegale nel territorio dello Stato, uno straniero 30enne, che sottoposto a controllo di polizia nel centro abitato di Mirandola, è risultato non in regola con le norme di permanenza. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure amministrative presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, finalizzate all’espulsione dallo Stato.