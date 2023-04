Albero si abbatte su due famiglie durante una passeggiata, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata questa mattina ad Arquà Petrarca, suggestivo borgo sui colli Euganei, in provincia di Padova. Due famiglie di Mirandola che si trovavano in vacanza in zona sono infatte state coinvolte dalal caduta di un albero, avvenuta improvvisamente a causa del maltempo. Alcune persone sono rimaste ferite, ma alla fine tutto si è risolto senza gravi conseguenze.

Il primo ad interessarsi dell'accaduto è stato il primo cittadino di Arquà, che ha subito preso in mano la situazione, invitando quanto prima i protagonisti della disavventura per un soggiorno nella splendida realtà immersa nei Colli.

Il racconto del sindaco

Dalla sua pagina social Luca Callegaro ha riferito: «Oggi, 25 aprile, poco prima di mezzogiorno, dopo il temporale, si è sradicato all’improvviso un albero lungo la passeggiata Callegari. Due famiglie di Mirandola che vi stavano passando sotto sono state coinvolte. Alcuni dei partecipanti alla gita, trasportati al pronto soccorso, sono stati dimessi fortunatamente dopo un paio d’ore con delle contusioni e qualche escoriazione. Le famiglie poi sono rientrate a Mirandola. Non appena sono stato messo al corrente dei fatti, mi sono scusato per il fatto accaduto e al contempo ho invitato i due nuclei familiari a fare ritorno nel nostro Borgo, logicamente come ospiti della nostra comunità».

La macchina dei soccorsi subito dopo l'allarme è stata tempestiva: «Ringrazio i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 ed i volontari della protezione civile di Arquà che sono intervenuti tempestivamente».