Violentissimo temporale nel Frignano, alberi sradicati e danni agli edifici

L'ennesimo violento temporale ha seminato danni nel territorio modenese. E' accaduto questa volta in Appennino, in una zona abbastanza circoscritta che coincide indicativamente con il territorio comunale di Lama Mocogno, ma anche nelle aree limitrofe tra cui la periferia pavullese.

Tra le 12 e le 13 la bufera si è scatenata con venti fortissimi e una grande quantità d'acqua caduta in un lasso breve di tempo. E' stato però il vento a fare i danni peggiori, con decine e decine di alberi e rami che si sono abbattuti su strade e case.

Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono stati impegnati in diversi interventi, in particolare per rimuovere i pericoli lungo le arterie stradali principali. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma la conta dei danni potrebbe salire rapidamente.

ha interessato particolarmente la strada provinciale 42 nel territorio di Lama Mocogno, causando la caduta di rami in strada. Disagi anche sulla strada provinciale 31 in località Acquaria e nei territori di Sestola, Pavullo, Palagano, Montecreto, Montefiorino e Frassinoro I tecnici della Provincia di Modena stanno intervenendo dalla mattina di oggi giovedì 13 luglio per assicurare la percorribilità delle strade che al momento risultano tutte percorribili, seppur con qualche disagio.