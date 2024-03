Droga in auto, denunciato durante un controllo in autostrada

Nel corso dell’attività di pattugliamento in ambito autostradale, il personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo un'auto che stava transitando in A1 nel territorio del Comune di Campogalliano.

Il conducente è stato trovato in possesso di hashish, per un peso complessivo di 39,59 grammi, suddivisi in due stecche resinose. Il guidatore, un cittadino italiano, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.