Due anni di razzie a Castelvetro, i Carabinieri denunciano un gruppetto di 9 minorenni

Furti, danneggiamenti e anche un incendio, commessi nell’arco di un anno da un gruppetto di giovanissimi. Gli ultimi mesi hanno tenuti impegnati i Carabinieri di Castelvetro in un'indagine serrata su una serie di episodi di microcriminalità che hanno interessato il territorio del borgo. Indagine che si è conclusa alcuni giorni fa con la denuncia di 9 ragazzi, tutti minorenni all’epoca dei fatti, ritenuti a vario titolo responsabili di furti aggravati, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio, commessi prevalentemente a Castelvetro tra il 2021 ed il 2022.

L’attività investigativa ha avuto inizio in un pomeriggio di marzo dello scorso anno, quando il custode dello stadio comunale “William Venturelli”, notata la presenza di tre giovani intenti a forzare il distributore di bevande e gelati, aveva chiamato i Carabinieri, costringendo i tre giovani a fuggire. Da questo episodio, l’ultimo dopo una serie di furti e altri reati fino ad allora mai scoperti, i militari dell’Arma hanno approfondito gli accertamenti, individuando nel tempo tutti i componenti del gruppo di ragazzi.

L'inchiesta ha portato alla luce diversi episodi. Il 3 agosto 2021, era stato asportato il marsupio ad una ragazza mentre era intenta a svolgere attività fisica sempre presso il campo sportivo. Nella notte del 26 settembre 2021, dopo aver forzato la serranda in ferro della cabina di regia di una giostra per bambini, dall’interno della cassa erano stati asportati 150 euro, un centinaio di gettoni della stessa giostra ed un tablet, per un danno stimato di circa 1.000 euro. Inoltre, gli stessi gettoni rubati sarebbero stati successivamente ceduti e riutilizzati tra gli stessi ragazzi.

Un mese dopo, tra il 23 ed il 27 dicembre 2021, dopo essere penetrati nell'area cortiliva dell'Istituto Comprensivo scolastico di Castelvetro, dove ha sede anche la scuola primaria “Primo Levi”, i ragazzi avevano forzato una porta antipanico impossessandosi di un tablet. Il 10 marzo 2022, dopo aver danneggiato la finestra del bancone di un chiosco ubicato nel Parco San Polo, gli autori avevano fatto razzia della merce custodita sugli espositori ed all’interno dei frigoriferi, distribuendola e mangiandola tra di loro, poi si erano impossessati delle monete presenti, per un valore di 200 euro.

Scorrendo la lista dei crimini accertati, il 17 marzo 2022 era stato incendiato con un accendino il contenitore delle salviette di carta dei bagni pubblici di Castelvetro, causando danni all’edificio pubblico. I Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire per evitare la propagazione delle fiamme.

Nella notte del 26 marzo 2022, dopo essersi introdotti all’interno della sede bocciofila di Castelvetro danneggiandone la porta di ingresso, i ragazzi si erano impossessati di svariata merce custodita sugli espositori, nei frigoriferi e nei freezer, anche in questo caso distribuendola tra di loro e consumandola. Infine, nel corso dei due anni passati è emerso che gli indagati si erano più volte introdotti all'interno del magazzino situato all'interno dello stadio “Venturelli”, rubando borsoni, completi da calcio, abbigliamento sportivo e materiale vario di proprietà della società sportiva calcistica.

Per questi fatti, è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Gli episodi hanno dato spunto ai militari dell’Arma per affrontare il fenomeno delle devianze giovanili anche sul piano educativo e formativo, attraverso il progetto “Cultura della Legalità” promosso dall’Arma dei Carabinieri, che a Castelvetro, nel tempo, si è concretizzato con l’organizzazione di numerosi incontri presso le scuole del paese. Proficua è risultata anche la cooperazione con l’Amministrazione Comunale, con l’intervento dei Servizi Sociali nei casi in cui è stato necessario.