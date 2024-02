Nella loro stanza diversi oggetti rubati in città, denunciati due minori soli

Mercoledì scorso la Squadra Mobile ha effettuato controlli di routine presso una comunità per minori stranieri non accompagnati di Modena. Durante le perquisizioni un 16enne è stato sorpreso mentre tentava di uscire dalla struttura e bloccato nell’atto di lanciare al di là di un muro di recinzione una borsa porta computer, contenente due portatili. Nell'armadio della sua camera è stata rinvenuta anche una tessera sanitaria.

Da accertamenti è risultato che la titolare del documento aveva subito un furto nella notte all’interno del garage, da cui erano stati asportati oltre alla tessera, due pc portatili e un clarinetto giocattolo, quest’ultimo rinvenuto, insieme a numerosi altri oggetti, tra cui dei microfoni, un casco, abiti e diversi giocattoli, all’interno dell’armadio in uso ad un altro ospite della comunità, un 17enne che non è stato in grado di giustificarne il possesso.

La Polizia di Stato di Modena ha quindi denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione i due minorenni entrambi di origine tunisina. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza degli oggetti recuperati, alcuni dei quali non risultano attualmente fra le denunce di furto