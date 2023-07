Evasione e rapina, due uomini arrestati dalla Polizia a Modena

La Polizia di Stato di Modena, nella serata di ieri, è stata impegnata negli arresti di due uomini avvenuti rispettivamente in via Emilia Ovest e in viale Monte Kosica.

Erano circa le 19.10 quando la Sala Operativa della Polizia ha ricevuto diverse chiamate che segnalavano la presenza di un uomo che, in via Emilia Ovest - all'altezza dell'intersezione con largo Marco Biagi -, lanciava cartelli autostradali agli automobilisti che transitavano lungo la strada, mettendo in pericolo loro e sè stesso stando al centro della carreggiata. La Squadra Volante della Polizia si è immediatamente recata sul posto, dove ha constatato si trattasse di un 35enne straniero già ristretto agli arresti domiciliari come misura alternativa per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'uomo, arrestato, è stato giudicato per direttissima questa mattina presso il Tribunale di Modena. All'esito dell'udienza, gli sono stati revocati gli arresti domiciliari e si trova ora in carcere. Il secondo intervento della Polizia, ha invece riguardato un 25enne straniero che è stato arrestato per il reato di rapina. Il fatto si è verificato nei pressi dell’Ostello San Filippo Neri, dove il 25enne ha rapinato un uomo, afferrandolo ai polsi e strattonandolo per impossessarsi del suo telefono, del suo borsello e della catenina d'argento che portava al collo. Giudicato anch'egli per direttissima questa mattina, gli è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Modena. Inoltre, essendo stato denunciato a piede libero per ingresso e soggiorno illegale sul territorio, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini della sua espulsione.