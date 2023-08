Furti di rame, ora nel mirino finiscono i lampioni dell'illuminazione pubblica

Negli ultimi giorni si sono verificati a Modena, soprattutto in corrispondenza di parchi e aree verdi, alcuni furti di cavi elettrici in rame interrati che alimentano l’illuminazione pubblica lungo le piste ciclabili. Gli episodi - denunciati anche alle forze dell’ordine - sono avvenuti, in particolare, in zona Morane, al parco XXII Aprile e a Modena est. Il rame resta u metallo per il quale esiste un fiorente mercato nero e i furti si verificano costantemente e con molte modalità, compresa quest'ultima che crea un immediato danno e mette anche a rischio la sicurezza.

In questi casi i tecnici di Hera Luce sono intervenuti per riparare il danno in modo tempestivo, senza interruzioni del servizio di illuminazione pubblica, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, e hanno trovato le botole forzate e aperte, con i cavi tranciati.

Si invitano quindi i cittadini a segnalare eventuali anomalie (pozzetti aperti o persone che vi armeggiano senza la divisa del Gruppo Hera/Hera Luce) chiamando il numero verde 800.498.616.

Questi episodi, oltre a rischiare di provocare l’interruzione del servizio, possono infatti rappresentare elementi di pericolo per le persone che potrebbero incappare in tombini lasciati aperti o malamente chiusi. Ricordiamo che lo stesso numero verde è utile anche per altri tipi di segnalazione sull’illuminazione pubblica.