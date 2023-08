Razzia di strumenti musicali in un garage, denunciato il ricettatore

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una persona 50enne, per il reato di ricettazione.

I militari hanno eseguito degli accertamenti su un apparecchio elettronico di sospetta provenienza: l'uomo che ne era in possesso ha quindi subito una perquisizione che ha permesso di scoprire altri strumenti musicali risultati rubati nei giorni precedenti dal garage di un condominio di Modena.

Nella stessa serata i Carabinieri sono riusciti a rintracciare anche il legittimo proprietario il quale, in vacanza, non si era ancora accorto di aver subito il furto del materiale dall’interno del suo garage. Tutta la refutiva recuperata sarà restituita al legittimo proprietario non appena possibile.