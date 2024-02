Incendio in un appartamento a Vignola: tre persone salvate dai Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Verso le 20.30 di ieri sera, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vignola e Bazzano sono intervenute in via Agnini a Vignola per un incendio. Le fiamme avrebbero coinvolto in particolare una cucina di un appartamento situato al primo e ultimo piano di una palazzina.

Tre persone presenti negli appartamenti, insieme a un cane di piccola taglia, hanno cercato rifugio dal fumo sul balcone e sono state successivamente portate a terra dai Vigili del Fuoco utilizzando una scala italiana. Sono stati poi affidati alle cure dei sanitari per tutti gli accertamenti.

I pompieri hanno efficacemente spento le fiamme, che sembrano essere partite da un elettrodomestico, e che stavano coinvolgendo la cucina, con il fumo che si era diffuso in tutti gli ambienti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale Terre di Castelli, un'ambulanza e un'automedica del 118.