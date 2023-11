Due auto distrutte da un incendio nella notte in via Pagani

Intorno alle ore 3.30 della notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco di Modena sono dovuti intervenire con la massima urgenza in via Pagani, strada residenziale situata alle spalle della caserma Pisacane. I residenti avevano infatti segnalato un'auto in fiamme lungo la via.

Nonostante il pronto intervento dei pompieri, sono andate distrutte due autovetture e una terza è rimasta danneggiata. Nessuno è rimasto ferito.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento e sul posto è intervenuta per accertamenti anche una volante della Polizia di Stato.