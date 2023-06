Incendio nella notte a Formigine: salta dall'appartamento per sfuggire alle fiamme

Nella notte il 11 e il 12 giugno i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un'incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione privata posta in via San Giacono a Formigine.

Al Momento non sono ancora note le cause che hanno scatenato le fiamme. A causa del forte fumo tre persone sono state soccorse dai sanitari e trasportate all'Ospedale di Baggiovara, si tratta di una 15enne e una signora 49enne entrambe già dimesse. e un signore 44enne ancora in ospedale ma presto sarà dimesso.

Un quarto uomo è poi rimasto ferito. Si tratta di un 53 enne che, per sfuggire alle fiamme e al fumo che avevano invaso il suo appartamento, si è gettato dall'alto finendo rovinosamente a terra. La caduta gli è costata una frattura ad un piede ma fortunatamente non ha riportato ferite più gravi. L'uomo si trova ora ricovero nel reparto di ortopedia dell'Ospedale di Baggiovara