Incendio in un sottotetto a Ganaceto, una persona la Pronto Soccorso

Preoccupazione stamattina a Ganaceto di Modena per l'incendio che ha riguardato un piccolo locale sottotetto in una palazzina di via Ferruccio Cambi. Coinvolti vestiti e carte di varia natura che si trovavano nell'immobile. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco con 3 mezzi dal distaccamento di Carpi e l'autoscala da Modena. L'incendio è stato domato senza particolari problemi.

Una persona è stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso per accertamenti legati all'inalazione di fumo. Sono intervenute anche Polizia di Stato e Polizia Locale per gli accertamenti del caso.