Bivacchi e petardi in piena notte, a fuoco il tendone della parrocchia

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle ore 1.40, i Vigili del Fuoco sono stati costretti ad intervenire presso i locali della parrocchia Regina Pacis di via IX Gennaio, dove era stato segnalato un incendio. Le fiamme hanno interessato infatti il telone plastico che funge da copertura per le scale di accesso ai locali della canonica, che è stato consumato dal rogo ed è andato distrutto. Fortunatamente le fiamme non hanno arrecato danni all'edificio vero e proprio.

E' molto verosimile che le fiamme siano state appiccate - più o meno volontariamente - da un gruppetto di giovani che frequentemente trascorre le ore notturne in quella zona. Già a tarda serata i residenti avevano avvisati Carabinieri e la Polizia locale circa la presenza di alcuni ragazzi nell'area di pertinenza della parrocchia, ragazzi che esplodevano fuochi artificiali oltre ad urlare creando così disturbo.

Si tratta di un problema ricorrente e noto in quell'area, dove più volte i residenti si sono lamentati di questi disagi. La stessa amministrazione parrocchiale è consapevole del problema e sta cercando misure per contrastarlo.