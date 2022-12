Grave incidente in A1 tra i due caselli di Modena, traffico bloccato

Sulla A1si registrano diversi km di coda (in direzione Bologna) a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion, all'altezza di Cognentod di Modena. E' accaduto intorno alle 14.30. A quanto si apprende una persona sarebbe rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono giunte ambulanza e automedica del 118, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. Il traffico è stato completamente bloccato per consentire i soccorsi e la pulizia della carreggiata

Per chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Modena sud. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. ++ Seguiranno aggiornamenti ++