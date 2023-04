Auto si ribalta in Autosole, rallentamenti a Modena Sud

Intorno alle 16.30 si è verificato un incidente nel tratto modenese dell'Autostrada del Sole. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente di un'auto che viaggiava in corsia nord (direzione Milano) ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato finendo in mezzo alla seconda corsia.

Sul posto sono confluite rapidamente un'ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco. Il tratto interessato è stato messo in sicurezza e il ferito estratto dall'abitacolo dell'auto rovesciata.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

La circolazione prosegue su sole due corsie e si segnalano alcuni chilometri di rallentamenti. Sul posto anche il personale di Autostrade.