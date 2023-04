Camion si ribalta in curva, chiusa la Provinciale per Castelnuovo

Questa mattina le dieci si è verificato l'ennesimo incidente stradale la provinciale 16 (via Castelnuovo) che collega Spilamberto e Castelnuovo Rangone. Un autoarticolato che procedeva in direzione di Castelnuovo si è ribaltato in maniera autonoma percorreva una semicurva verso destra. È accaduto nei pressi dell'incrocio con via Montanara.

Il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco e ha invaso la corsia opposta, dove fortunatamente in quel momento non si trovavano altri veicoli. Il conducente, estratto dall'abitacolo, è stato soccorso dal 118 trasportato all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

L'incidente ha comportato la chiusura al traffico della Provinciale. Sul posto è intervenuta la polizia locale delle Terre di Castelli insieme ai Vigili del Fuoco che hanno messo i sicurezza il camion. Presenti anche i tecnici della Provincia. Il traffico è deviato su percorsi alternativi. Intorno alle 10.40 l'autogru dei pompieri iniziato le operazioni di recupero del veicolo incidentato.