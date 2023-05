Camioncino di Hera nel fosso lungo la Canaletto, 49enne in Terapia Intensiva

Questa mattina intorno alle ore 6 si è verificato un incidente lungo Strada Nazionale Canaletto Nord, in zona San Matteo. Due mezzi si sono scontrati nel tratto rettilineo compreso tra il ponte dell'Uccellino e il viadotto Tav. L'impatto ha riguardato una Volkswagen Passat e un camioncino di Hera marca Isuzu, uno di quelli utilizzati anche per la raccolta porta-a-porta. Il mezzo di Hera è finito nel fosso al margine della carreggiata.

Ad avere la peggio proprio l'addetto a bordo del furgone, un 49enne residente a Modena: l'uomo è stato soccorso dal 118, intervenuto anche con l'automedica, e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara. Attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi è ancora riservata.

Lesioni più lievi per il conducente dell'auto, un 32enne residente in provincia, accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Modena e si è reso necessario chiudere la Statale per i soccorsi e i rilievi. La viabilità è tornata scorrevole soltanto intorno alle ore 8. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.