Scontro frontale con un'auto sul cavalcavia, grave un 14enne in scooter

Via Ferrari, in corrispondenza del cavalcavia che collega Formigine alla frazione di Corlo, è stata teatro di un nuovo incidente. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16, quando lo scooter condotto da un ragazzo di appena 14 anni si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva in senso opposto, in un tratto in semicurva sulla rampa de ponte.

A seguito dell'impatto il giovane è caduto a terra, riportando traumi particolarmente gravi. Sul posto è intervenuto il 118, con due ambulanze e il supporto dell'automedica. Il ragazzino è stato caricato in ambulanza per essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara con il codice di massima gravità. Ora si trova nelle mani degli specialisti del Trauma Team.

Anche il conducente dell'auto - un uomo di 74 anni - ha riportato ferite, meno gravi, ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Formigine, che ha chiuso al transito via Ferrari per consentire i soccorsi e ha poi eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.