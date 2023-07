Incidente in un cantiere a Limidi di Soliera, gravissimo operaio 55enne

Intorno alle ore 15 di questo pomeriggio si è verificato un grave incidente sul lavoro. L'episodio è avvenuto a Limidi di Soliera, in una villetta posta in via Borsellino, dove erano in corso dei lavori edili.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto ma da quello raccolto fino ad ora sembrerebbe che un uomo, un 55enne sia stato colpito da alcune travi, mentre stava svolgendo dei lavori, probabilemte di smontaggio del ponteggio, all'esterno di una abitazione. L'uomo sarebbe quindi rimasto ferito in modo grave essendo rimasto schiacciato tra il camion che stava manovrando e le travi, procurandosi vari traumi parsi sin da subito gravi.

Allertati subito i soccorsi, sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e l'elisoccorso da Bologna e la medicina del lavoro. Secondo quanto appreso l'operaio sarebbe stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni e si troverebbe in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all'Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono rimaste poi le Forze dell'Ordine di Carpi per tutti gli accertaemnti del caso.