Ancora un grave incidente a Soliera, auto si schianta contro un ponticello

A poco tempo e poca distanza dal tragico incidente costato la vita al 30enne Federico Scacchetti in via Limidi, il territorio di Soliera è stato teatro di un altro grave incidente. E' accaduto durante la notte appena trascorsa lungo via Carpi Ravarino, all'altezza dell'abitazione posta al civico 1042, non distante dall'incrocio con via Soliera-Cavezzo.

Per ragioni ancora da chiarire, l'automobilista a bordo di un fuoristrada Toyota ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata e impattando contro il ponticello in cemento che consente l'accesso all'abitazione privata. L'auto si è ribaltata dopo un violento impatto con il manufatto.

La persona all'interno dell'abitacolo è rimasta incastrata fra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il conducente, una volta estratto, è stato affidato alle cure del 118. E' stato trasferito in elicottero in ospedale e al momento non sono ancora note le sue condizioni di salute.