Finisce fuori strada con l'auto, 24enne perde la vita in strada Contrada

La Fiat Punto che stava guidando è finita fuori strada, capottandosi in un campo. Ha perso così la vita ieri sera intorno alle ore 22 un giovane che stava percorrendo strada Contrada, alla periferia sud di Modena. L'auto - che verosimilmente procedeva in direzione di via Giardini - è uscita dalla carreggiata in un tratto rettilineo della via, circa all'altezza dell'incrocio con stradello Paduli. Dopo aver attraversato un capo si è fermata contro la vegetazione e la rete di un cortile privato, con i residenti che sono stati i primi a lanciare l'allarme.

Sul posto è intervenuto il 118 con sanitari e medico, insieme ai Vigili del Fuoco: purtroppo il conducente del mezzo è stato sbalzato dall'abitacolo ed è di fatto deceduto sul colpo. A perdere la vitàa il 24enne Christian Epicoco.

L'esatta dinamica dell'incidente e le ragioni che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente sono al vaglio della Polizia Locale.

Strada Contrada si conferma tragicamente una via ad alto rischio, dove negli ultimi mesi e anni gli incidenti si sono susseguiti a ritmo costante, anche con conseguenze molto gravi. L'alta velocità resta il problema principale legato alla percorrenza di una strada in gran parte rettilinea che spesso viene utilizzata per "tagliare" il percorso da una parte all'altra dell'area sud della città. Ricordiamo che ormai 9 anni fa venne installato un autovelox fisso - non distante dal punto dell'incidente di ieri sera - poi spento a seguito di un contenzioso con il Ministero in base alle regole vigenti allora.