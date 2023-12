Incidente sulla Panaria bassa a Camposanto, gravissimo un ciclista

Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada Panaria Bassa/ via Marconi a Camposanto.

Il sinistro, avvenuto poco prima delle 15.00, avrebbe coinvolto un camion e una bicicletta. La persona in sella alla bici, un 89enne, L.L le sue iniziali, sarebbe stata urtata e sbalzata a terra. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118ncon un'ambulanza e l'automedica per poi chiedere anche il supporto dell'elisoccorso fatto arrivare da Bologna. Il ferito è stato così caricato e trasportato in codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara presso il quale si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata.

Sul posto anche i Carabinieri di Carpi per tutti i rilievi del caso.