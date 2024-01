Auto ribaltata in tangenziale, tre feriti e traffico paralizzato

Questa mattina intorno alle 13.15 si è verificato un incidente lungo la tangenziale di Modena. Da una prima ricostruzione pare che l'incidente abbia coinvolto tre veicoli, uno dei quali era fermo in panne sul margine destro della carreggiata. A seguito dell'impatto, una delle auto si è capovolta su un fianco occupando il centro della strada. È accaduto nel tratto compreso tra le uscite 3 e 4, in direzione Milano.

Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due automobilisti e la conducente dell'auto in panne che è stata investita. I tre feriti sono stati soccorsi dal 118, intervenuto sul posto con due ambulanze e l'automedica. Le persone coinvolte sono state portate all'Ospedale di Baggiovara, due delle quali con ferite di media gravità e una con lesioni lievi.

L'incidente ha causato il blocco totale della circolazione in corsia nord e forti rallentamenti anche in senso opposto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.