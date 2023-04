Scontro fra due auto in via Emilia, due feriti e traffico bloccato

Uno scontro semifrontale fra due auto ha paralizzato il traffico in Via Emilia oggi pomeriggio, a partire dalle 15.45 circa. L'impatto fra una Ford e una Kia che procedevano in direzioni opposte è avvenuto tra Modena e Castelfranco, in un tratto rettilineo nei pressi dell'oratorio di Sant'Anna. A seguito dell'impatto è rimasta coinvolta marginalmente anche una terza vettura.

Due persone sono rimaste ferite nello scontro. Sul posto è intervenuto il 118 con diverse ambulanze ed è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato accanto alla Statale. I feriti, un uomo e una donna, sono stati portati all'Ospedale di Baggiovara e non sarebbero in condizioni particolarmente gravi.

La gestione del sinistro è stata presa in carico dalla Polizia Locale di Castelfranco, che ha coordinato i soccorsi, eseguito i rilievi e poi gestito lo sgombero della carreggiata.

Via Emilia è rimasta chiusa al transito per oltre due ore, con lunghe code in ambo i sensi di marcia.