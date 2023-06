Viale Leonardo Da Vinci, auto si capotta dopo l'impatto con un taxi

Un tratto di viale Da Vinci, compreso tra le rotatorie di via Euclide e via Galilei, è rimasto chiuso per circa un'ora e mezza in direzione centro a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. E' accaduto poco dopo le ore 14, quando un giovane al volante di una Renault Captur ha urtato un taxi che lo precedeva.

L'auto ha fatto leva sulla ruota posteriore di quella tamponata, capotandosi completamente e finendo in testacoda. La Captur è poi atterrata sulle ruote sopra l'aiuola spartitraffico, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi.

Il tassista è rimasto illeso, mentre il ragazzo sulla macchina capottata ha riportato alcune contusioni. I sanitari del 118 lo hanno medicato e poi accompagnato in Pronto Soccorso per accertamenti, ma in buone condizioni di salute.

.Come detto, la Polizia Locale ha chiuso al transito il tratto di strada interessato dall'incidente, per consentire i soccorsi ed eseguire i rilievi, fino alla rimozione dei mezzi danneggiati.