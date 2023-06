Anziano in carozzina travolto e ucciso da un'auto, tragedia a Pavullo

Dramma nel pomeriggio di oggi nei pressi di Campiano di Pavullo. Intorno alle ore 18.30 un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto: è accaduto in via Niviano Alto, in corrispondenza di un incrocio. L'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto.

A quanto si apprende, l'anziano disabile si trovava in carrozzina, quando è stato colpito da un'auto in transito, condotta da un cittadino straniero la cui posizione è attualmente al vaglio dell'Arma.

Troppo gravi le lesioni riportate dall'83enne a seguito dell'impatto: a nulla è servito l'intervento dell'ambulanza e dell'elisocorso inviato dalla vicina base di Pavullo. Il medico non ha potuto fare altro che decretare il decesso.