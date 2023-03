Bimbo morto all'Ospedale il Sassuolo, tre indagate. Presto l'autopsia

Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati, come atto dovuto, per il caso della orte del piccolo Gabriele, il bambino di due anni e mezzo deceduto nei giorni scorsi presso l'Ospedale di Sassuolo. La Procura della Repubblica di Modena ha infatti disposto l'autopsia sul corpo del bimbo, per fare chiarezza sulle cause del decesso. Di conseguenza, tre pediatre sono state iscritte nei registri; si tratta della dottoressa che aveva abitualmente in cura il bambino e di due professioniste dell'Ospedale di Sassuolo. L'ipotesi di reato è quella di l'ipotesi di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, disciplinato da uno specifico articolo del codice penale.

Il decesso è avvenuto fra martedì e mercoledì scorsi nel reparto di Pediatria sassolese, dove il paziente era stato ricoverato a seguito di febbre e difficoltà respiratorie, dopo che i genitori lo avevano accompagnato al Pronto Soccorso il 28 febbraio. Un arresto cardiaco improvviso, secondo quanto riportato dall'Ospedale, sarebbe la causa della morte, giunta tuttavia in modo del tutto improvviso.

Per questo i genitori, seguiti dall'avvocato Roberta D'Aquino, hanno sporto denuncia alla magistratura, sperando di ottenere risposte più precise su quanto accaduto in ospedale.

Disponendo gli esami autoptici, la procura ha individuato un medico legale, cui si affiancherà un altro professionista scelto dai genitori di Gabriele. L'incarico sarà conferito lunedì.