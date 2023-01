Ladri in azione in Centro storico: nel mirino il forno Verace62

Hanno prima forzato la serranda del locale poi si sono introdotti all'interno. Nel mirino dei ladri questa volta un forno del centro storico di Modena il Verace 62 posto in corso Canalgrande appunto al civico 62.

Stando a quanto riporta la titolare dell'attività i ladri si sarebbero indrottoti all'interno nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio e lei si sarebbe accorta di quanto accaduto solo nella prima amttina di oggi giunta per aprire il forno. I malviventi non sarebbero comunque risuciti ad asportare i soldi dell'incasso in quanto, stando a quanto riferisce la titolare è il secondo furto in meno di sei e lei ha "preso l'abitudine di svuotare completamente il cassetto".

Il danno maggiore è quindi quello causato dalla serranda completamente forzata fino a rompere la serratura.

"Purtroppo non ho telecamere ma per forzare cosi la saracinesca e la serratura credo che siano stati in più di uno. Ho fatto denuncia alla polizia subito stamattina appena giunta al forno ho visto la situazione" -conclude-