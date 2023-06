Lara e Stefano, chi erano i due fidanzati morti drammaticamente sulla Pedemontana

Si è interrotta in modo drammatico a soli 25 anni di età l'avventura di Lara Zanni e Stefano Papotto, i due fidanzati residenti a Sassuolo deceduti nel incidente terribile incidente della scorsa notte. I due giovani sono infatti le vittime dello schianto avvenuto poco prima delle ore 2 di ieri sulla Pedemontana, all'altezza di Magazzino di Savignano.

La loro auto si è scontrata frontalmente contro la Mercedes condotta da un 27enne di Vignola, che procedeva in senso opposto. Quest'ultima si è capottata finendo nel campo a margine della carreggiata, ma il conducente ne è uscito solo con lesioni di media gravità. La Toyota Yaris della coppia, invece, ha preso fuoco e in pochi istanti è stata consumata dalle fiamme. L'impatto prima e il rogo poi non hanno lasciato scampo ai ragazzi, deceduti nell'abitacolo.

Una scena terribile quella cui si sono trovati di fronti i primi testimoni, i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Alcuni giovani che si sono accorti per primi dell'incidente e hanno chiamato i soccorsi sono riusciti ad aiutare l'automobilista nell'auto capovolta, ma nulla hanno potuto per chi trovava nel mezzo in fiamme.

Lara Zanni era originaria del reggiano, mentre Stefano Papotto d Formigine. da qualche tempo convivevano a Sassuolo, dopo un percorso di studi condiviso nell'indirizzo alberghiero. Lasciano i genitori, due sorelle un fratello.

Una notizia accolta in modo straziante dalle famiglie, per giunta con un certo ritardo dovuto alla difficoltà iniziale da parte degli inquirenti i identificare i corpi e il veicolo a causa del rogo che li ha consumati. Inquirenti, coordinati dal magistrato di turno, cui ora spetta il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto nel cuore della notte sulla Pedemontana - i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale - senza la presenza di testimoni diretti.