Manomette il bracciale elettronico per i domiciliari, 39enne finisce in carcere

L' uomo 39enne, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, aveva danneggiato il dispositivo. Dopo la segnalazione del danneggiamento, il Giudice ha revocato gli arresti domiciliari e disposto la custodia in carcere