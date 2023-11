Maltratta e violenta la moglie, 50enne rinviato a giudizio. Era già stato condannato per stalking

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie, reati di cui dovrà rispondere davanti al Tribunale riunito in composizione collegiale nei prossimi mesi.

L'imputato è un uomo di cinquant'anni di nazionalità albanese residente a Modena, che secondo quanto denunciato dalla moglie la avrebbe ripetutamente maltrattata, sino ad abusare di lei in un'occasione. Una relazione fatta di soprusi, sopraffazioni psicologiche consistenti in continue scenate di gelosia, controlli spasmodici anche del cellulare e appostamenti davanti al luogo di lavoro; poi sfociati in un episodio di violenza sessuale. Ai maltrattamenti avrebbero assistito anche le due figlie minorenni della coppia, e sarebbero continuati anche dopo la denuncia di lei, oggi seguita da un centro anti-violenza.

Lui, essendo già stato condannato ad oltre un anno di reclusione per stalking sempre nei confronti della moglie, si trova oggi ai domiciliari in attesa della fase dibattimentale di questo secondo processo nel quale risulta essere imputato per maltrattamenti e violenza sessuale. Nelle udienze che seguiranno, l'uomo dovrà rispondere dei nuovi reati a lui ascritti, mentre la donna - 40enne italiana - assisterà al processo in qualità di parte civile.