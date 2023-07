Schiaffi e minacce con il coltello ad un minorenne, identificato un 18enne

Nella tarda serata di ieri, la Volante è intervenuta in Corso Canalgrande per la segnalazione di una patita aggressione ai danni di un minorenne, che si era portato insieme ai suoi amici in un vicino locale pubblico per chiedere soccorso. Gli agenti, prontamente intervenuti sul posto hanno proceduto dapprima a tranquillizzare il minore e gli amici, per poi assumere tutte le informazioni utili alle ricerche dell’aggressore.

I poliziotti hanno raccolta la testimonianza e avviato la perlustrazione del centro storico: questo ha consentito loro di individuare e bloccare in breve tempo il presunto aggressore, che si trovava su una panchina di Piazza Mazzini.

Si tratta di un 18enne già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento di un coltello, occultato dietro la schiena, utilizzato per minacciare il minore, debitamente sequestrato. E’ stata altresì rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente utilizzata per uso personale, per cui lo stesso è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, mentre si trovava in compagnia dei suoi amici in via Ganaceto, era stata avvicinata da un ragazzo che senza apparenti motivazioni lo aveva colpito con uno schiaffo per poi minacciarlo con un coltello.

Il presunto aggressore, conosciuto per fatti analoghi, è già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena nel Maggio scorso. Pertanto la sua posizione è al vaglio della Divisone Anticrimine per un aggravamento.