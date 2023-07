Incendio in mansarda, muore intossicato un 41enne a Formigine

Un uomo di 41 anni ha perso la vita questa mattina, verosimilmente a causa di una gravissima intossicazione da fumo, all'interno dell'appartamento in cui viveva, nel centro storico di Formigine.

È accaduto in tarda mattinata in via San Francesco, proprio accanto al castello nello stabile che ospita a pianterreno l'irish pub. Da una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbe stato il materasso del letto situato nella mansarda in cui il quarantunenne viveva solo. Ancora da chiarire le cause del rogo e la dinamica di quanto accaduto, purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Esalazioni tossiche sono rivelate fatali e all'arrivo dei soccorsi chiamati dai cittadini preoccupati dal fumo, il residente era già deceduto. I vigili del fuoco domato l'incendio è avviato i primi accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica del decesso, insieme al magistrato di turno. Sarà quindi necessaria autopsia per definire con esattezza quanto accaduto.