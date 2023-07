Morto improvvisamente il modenese Ruben Biskupec, all'estero per studio

Tragedia in Olanda, dove nelle scorse ore ha perso la vita un ragazzo modenese di 25 anni, Ruben Biscupec. Il ragazzo si trovava nei Paesei Bassi per motivi di studio, avendo scelto di specializzarsi in cybersecurity presso l'Università di Eindhoven.

Al momento non sono chiare le circostanze e le cause del decesso, che dovranno essere accertate dell'autorità giudiziaria olandese.

Ruben era molto conosciuto in città. La sua famiglia, originaria di Capodistria, da molti anni gestisce la pizzeria Taurus. Il ragazzo si era laureato nel 2021 in ingegneria informatica in Unimore, per poi proseguire gli studi presso la Eindhoven University of Technology. E' stato giocatore di rugby nelle fila del Modena Rugby e anche di football americano con i colori dei Modena Vipers.