Moto si scontra con un furgoncino sulla via Giardini, nulla da fare per un 39enne

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la via Giardini nella località di Serramazzoni. Per cause ancora sconosciute una moto con a bordo un uomo 39enne si è schiantata contro un furgoncino guidato da un 60enne.

Lo scontro tra i due mezzi, avvenuto in prossimità di una curva, è stato così forte che ha sbalzato via il centauro. Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi: i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Tuttavia nonostante i tentativi di rianimazione, per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Illeso invece l'autista del furgoncino.

Sul luogo del sinistro anche La Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso.