Non vuole pagare il fattorino e lo minaccia con un coltello. Arrestato in zona San Faustino

La scorsa notte, personale della Squadra Volante interveniva in via San Faustino per un tentativo di rapina ai danni di un fattorino addetto alla consegna delle pizze.

Giunti sul posto, gli operanti hanno appreso che, al momento della consegna a domicilio di una pizza, un 30enne marocchino si è rifiutato di pagare quanto dovuto, minacciando il fattorino con un coltello. Spaventato, il fattorino allertava il suo datore di lavoro che accorreva sul luogo dell’evento e, mentre allertava le Forze dell’Ordine, riusciva a strappare il coltello dalle mani dell’uomo e lo tratteneva fino all’arrivo degli agenti.

Le Volanti, una volta sul posto, procedevano a sequestrare il coltello e il 30enne, già peraltro noto a questo Ufficio, veniva tratto in arresto per il tentativo di rapina.