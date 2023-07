Nonantola. A fuoco 7 mila metri quadrati di grano

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un campo a Nonantola.

In particolare a bruciare sarebbero stati oltre 7000mq di campo di grano lungo via San Lorenzo nel Nonantolano. Sul luogo sono intervenute 3 squadre di Vigili del Fuoco da Modena e da san Giovanni in Persiceto per riuscire a fermare l'incendio prima che le fiamme e il fumo si dirigessero verso zona residenziale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bomporto e Carabinieri forestali di Modena.