Pedone investito da un'auto in via Salvo d'Acquisto, grave un uomo

Grave incidente stradale Nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 1.30 di notte.

L'esatta dinamica di quanto è accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ciò che è certo è che un Pedone, un uomo le cui generalità non sono ancora chiare, è stato investito da un'auto lungo via Salvo d'Acquisto.

La vettura, un'opel Corsa con alla guida un cinquantasettenne, stava procedendo in direzione di via fratelli Rosselli quando per cause ancora da chiarire ha urtato l'altro uomo.

Sul posto Si sono subito portati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare i primi soccorsi.

Il pedone è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale di Baggiovara Dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva.