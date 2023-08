Aggressività in aumento, a Carpi la Polizia interrompe quattro diverse liti

Solo nello scorso week end le Volanti del Commissariato di Carpi hanno gestito ben quattro interventi scaturiti da liti interpersonali. A partire da sabato mattina, alle ore 11.30, gli agenti sono intervenuti in via Pezzana, per una lite tra condomini, che si insultavano reciprocamente senza mai passare alle vie di fatto, anche sulla base di screzi avvenuti in passato. Questo anche grazie anche al pronto intervento degli operatori del Commissariato, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 16:00, una pattuglia si è recata presso il Pronto Soccorso, dove si trovava una donna in stato confusionale che riferiva di essere stata aggredita sul luogo di lavoro da un collega per futili motivi. Ricostruita l’esatta dinamica degli eventi, gli agenti hanno identificato il presunto aggressore e illustrato alla vittima la modalità con cui far valere le proprie ragioni.

Alle ore 19:00 sempre di domenica scorsa, la Volante si è portata in via Federico dalla Zuanna per una seconda lite tra condomini. Nella fattispecie, una coppia, marito e moglie stranieri, è venuta allo scontro con un altro cittadino straniero che pretendeva dai coniugi la restituzione della somma di 300 euro. I due uomini si sono aggrediti reciprocamente utilizzando come armi improprie rispettivamente un bastone in ferro e un casco da moto. I due oggetti atti ad offendere sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutti e tre gli autori delle reciproche violenze sono stati denunciati per lesioni e minacce aggravate.

Nella serata di domenica, infine, i poliziotti hanno riportato la calma fra due ex coniugi che litigavano in modo acceso. In questo caso non sono state prese conseguenze in quanto si è trattato solo di uno scambio verbale.