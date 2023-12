Bimba morì schiacciata da una lastra caduta dal caminetto, assolti gli imputati

Nel febbraio di sette anni fa, una bambina di quattro anni morì schiacciata da una lastra di marmo staccatasi dal camino della propria abitazione, a Castelfranco Emilia. Secondo quanto ricostruito, al momento della tragedia la piccola stava giocando con il fratello maggiore, che all'epoca aveva otto anni. Nonostante l'immediato intervento dei genitori e, poco dopo, dei sanitari del 118, i tentativi di rianimarla furono vani.

Per l'accaduto, finirono a processo i due imprenditori titolari della ditta dove era stato acquistato il camino rivestito di marmo. L'imputazione era omicidio colposo: secondo l'accusa infatti, la lastra si era staccata poichè non era stata fissata adeguatamente al momento del montaggio.

Dopo sette lunghi anni, oggi si è concluso il processo di primo grado. Il giudice ha avallato la ricostruzione della difesa, ed entrambi gli imputati sono stati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. La sentenza di oggi conferma quindi che si sia trattato di una tragica, imprevedibile, fatalità, nell'attesa delle motivazioni che arriveranno in 90 giorni.