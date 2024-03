Non arriva il pocket money, protestano i richiedenti asilo delle "Costellazioni"

Oggi si è tenuta una protesta presso la struttura di via delle Costellazioni 170 che ospita anche un nutrito gruppo di richiedenti asilo. Una quarantina di loro ha infatti manifestato per la mancata corresponsione della diaria giornaliera da parte della Cooperativa Sociale L’Angolo, gestore dell’accoglienza straordinaria per circa 300 persone all'interno del residence.

I richiedenti asilo non hanno infatti ricevuto il cosiddetto pocket money, quella cifra giornaliera che rappresenta la loro unica fonte di introiti nel periodo in cui soggiornano in Italia in attesa della verifica delle loro domande di protezione internazionale.

"In relazione ai pagamenti per i suddetti servizi, si evidenzia che gli stessi sono subordinati al controllo amministrativo contabile dei rendiconti presentati dagli operatori, svolto costantemente dai competenti Uffici della Prefettura, in raccordo con gli Uffici Centrali", spiega la Prefettura in una nota. Sarebbero proprio le lungaggini a livello centrale a causare il ritardo nel riconoscimento e nell'erogazione del denaro.

Oggi in via delle Costellazioni si sono portati Carabinieri e Polizia per gestire la protesta, che fortunatamente è poi rientrata a seguito di assicurazione circa la prossima erogazione dei pocket money da parte del gestore.